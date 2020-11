Torna Ronaldo e la Juventus vince: 4-1 allo Spezia con doppietta del portoghese (Di domenica 1 novembre 2020) Dopo due pareggi di fila la Juve Torna a vincere in campionato nel segno del rientrante Ronaldo , passando per 4-1 sul campo dello Spezia. Decisiva la doppietta del portoghese, entrato dalla panchina, ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 1 novembre 2020) Dopo due pareggi di fila la Juvere in campionato nel segno del rientrante, passando per 4-1 sul campo dello. Decisiva ladel, entrato dalla panchina, ...

UEFAcom_it : ?? Torna Cristiano #Ronaldo e la #Juventus torna a vincere ? 4?-1? allo #Spezia in #SerieA, doppietta per il porto… - CorriereTorino : Juve, torna Ronaldo e Pirlo sorride: l’ingresso di Cr7 piega Lo Spezia - juornoit : #Juorno #Ronaldo in campo. La Juventus cala il #poker - paolochiariello : #Juorno #Ronaldo in campo. La Juventus cala il #poker - Notiziedi_it : Torna Ronaldo e la Juve ritrova la vittoria: 1-4 in casa dello Spezia, doppietta decisiva del portoghese -