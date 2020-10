Novità in casa Vodafone, addio alla “voce” Federica Sassaroli (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Comica e doppiatrice genovese, Federica Sassaroli ha registrato tutti i messaggi vocali in italiano e spagnolo, ora Vodafone l’ha sostituita con una voce digitale Visualizza questo post su Instagram MISSION: POSSIBLE😎 Amo aiutare le persone a “destapar su potencial” e amo farlo con tutti gli strumenti che ho a disposizione. Stasera sono gioiosa … L'articolo Novità in casa Vodafone, addio alla “voce” Federica Sassaroli proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Comica e doppiatrice genovese,ha registrato tutti i messaggi vocali in italiano e spagnolo, oral’ha sostituita con una voce digitale Visualizza questo post su Instagram MISSION: POSSIBLE😎 Amo aiutare le persone a “destapar su potencial” e amo farlo con tutti gli strumenti che ho a disposizione. Stasera sono gioiosa … L'articolo Novità in“voce”proviene da YesLife.it.

dotbenito : @Sashka1001 Be' dove sta la novità un rumeno che lavora nell'azienda dove lavoravo io è arrivato , stato chiuso in… - MaurizioVoltini : @GraziaC5 @M49liberorso @manginobrioches Quindi se uno lavora e fa qualcosa più di un operaio, non ha il diritto di… - CercaVino_en : Casa Lupo Amarone della Valpolicella 2015 75 cl: €40.80 @ - Vonagel : RT @EditriceF: Novità!!! ???????????????? 'Francesco d’Assisi (1182 -1226) e la sua basilica sul Colle del Paradiso' è il nuovo libro di Francesco… - lillogarlisi : RT @ClaudioVolpe_wr: Tante novità in casa @LauranaEditore Tenetevi pronti perché ve ne parlerò a breve ?? @lillogarlisi -

Ultime Notizie dalla rete : Novità casa Il Governo: mascherine subito obbligatorie all’aperto e nei luoghi chiusi (tranne a casa). Conte: «Tutela della salute al primo posto» Il Sole 24 ORE