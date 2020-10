La ministra Lamorgese: «Non c’è una regia comune dietro le piazze violente: chi protesta prenda le distanze da chi devasta le città» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)Le proteste scoppiate nelle piazze da Torino a Catania dopo le restrizioni dell’ultimo Dpcm per l’emergenza Coronavirus sono l’espressione del «legittimo dissenso delle categorie economiche più penalizzate dalla crisi». Lo dice la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, intervistata dal Messaggero e dalla Stampa che lancia un appello proprio a ristoratori e commercianti perché «prendano, nettamente e pubblicamente, le distanze da chi devasta le città e attacca con violenza le forze di polizia». Gli scontri sono andati avanti fino a ieri sera, dopo che a Roma la protesta in piazza del Popolo è degenerata nel lancio di bombe carta e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)Le proteste scoppiate nelleda Torino a Catania dopo le restrizioni dell’ultimo Dpcm per l’emergenza Coronavirus sono l’espressione del «legittimo dissenso delle categorie economiche più penalizzate dalla crisi». Lo dice ladell’Interno, Luciana, intervistata dal Messaggero e dalla Stampa che lancia un appello proprio a ristoratori e commercianti perché «no, nettamente e pubblicamente, leda chile città e attacca con violenza le forze di polizia». Gli scontri sono andati avanti fino a ieri sera, dopo che a Roma lain piazza del Popolo è degenerata nel lancio di bombe carta e ...

Parla in serata, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, proprio mentre nel centro di Roma è in corso l’ennesima guerriglia urbana scatenata da gruppi di facinorosi. In diverse città, ormai la ...

