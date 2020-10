Seat - Le novità nella gamma per Ibiza | Arona e Tarraco

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Laha pubblicato un ulteriore aggiornamento del listino italiano che coinvolge la, lae ladopo quello annunciato all'inizio del mese. Motori e dotazioni rivisti rendono ancora più completa l'offerta della Casa spagnola in Italia.Nuovi motori per la. Per lasono previste importanti novità nel cofano. Con l'aggiornamento delle normative Euro 6d, torna infatti a listino il motore base, il 1.0 MPI aspirato da 80 CV e vengono introdotte le varianti turbo aggiornate 1.0 EcoTSI da 95 CV e 110 CV, quest'ultimo anche abbinato al cambio Dsg. Sono inoltre proposte la sportiva FR 1.5 TSI 150 CV Dsg e la TGI a metano da 90 CV, con emissioni da 89-93 g/km di CO2 omologate nel ciclo Wltp. Gli allestimenti sono stati ...