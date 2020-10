Un giro nella città deserta e ‘serrata’: coprifuoco ok ma di controlli neanche l’ombra (VIDEO) (Di domenica 25 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Ore 23,30, il minuto nel quale scatta il coprifuoco a Benevento (è alle 23 ma c’è mezz’ora di tempo per tornare a casa), la soluzione adottata per contrastare il dilagare del coronavirus. Da quel momento in poi è fatto obbligo per tutti di ritornare a casa. E allora è venuta la curiosità di vedere che faccia ha la città quando ogni attività è chiusa e ogni avventore non c’è più. Uno scenario diverso da solito, una città silenziosa, si sente il rumore dei passi nel corso del tragitto all’interno delle zone rosse. Vicoli deserti, serrande abbassate, luci accese e strada bagnata. Il vociare e il passeggiare di prima non ci sono più: tutto in un istante, tutto velocemente e nel pieno rispetto. Beneventani promossi sotto ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Ore 23,30, il minuto nel quale scatta ila Benevento (è alle 23 ma c’è mezz’ora di tempo per tornare a casa), la soluzione adottata per contrastare il dilagare del coronavirus. Da quel momento in poi è fatto obbligo per tutti di ritornare a casa. E allora è venuta la curiosità di vedere che faccia ha la città quando ogni attività è chiusa e ogni avventore non c’è più. Uno scenario diverso da solito, una città silenziosa, si sente il rumore dei passi nel corso del tragitto all’interno delle zone rosse. Vicoli deserti, serrande abbassate, luci accese e strada bagnata. Il vociare e il passeggiare di prima non ci sono più: tutto in un istante, tutto velocemente e nel pieno rispetto. Beneventani promossi sotto ...

