Giro d'Italia 2020, Pello Bilbao: "Abbiamo creduto nel podio, ma sono orgoglioso della mia corsa"

Nonostante abbia perso una posizione durante la cronometro di Milano, Pello Bilbao è molto soddisfatto del suo Giro d'Italia 2020. Lo spagnolo della Bahrain-McLaren ha chiuso la sua corsa rosa al quinto posto assoluto, migliorando la sesta piazza che aveva conseguito nel 2018; il tutto, con un Tour de France nelle gambe, corso completamente al servizio di Mikel Landa e terminato con un onorevolissimo sedicesimo posto. Bilbao si è definito felice di ciò che è riuscito a fare in questo Giro: "sono orgoglioso di queste tre settimane di gara, ringrazio i miei compagni di squadra e i membri dello staff per il loro sostegno. Abbiamo sempre creduto nel podio finale a ..."

