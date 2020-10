Crisanti bastona il governo | Servono misure più restrittive

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 25 ottobre 2020) Federico Garau Il virologo spiega la sua posizione, dicendosi incline a; rigide e controlli; puntuali sugli italiani, anche a costo di violarne la privacy Il virologo Andreacontinua ad ostentare insoddisfazione per le soluzioni anti-Covid messe in piedi dale chiede un'ulteriore stretta sulla popolazione, anche a costo di invadere la privacy dei cittadini. "Lemesse in campo con il nuovo Dpcm sonoad effetto temporaneo e non risolutive", ha spiegato ai microfoni di Ansa il titolare della cattedra di microbiologia presso l'Università degli studi di Padova. "Finchè non si elaborerà un piano per consolidare i risultati eventualmente derivanti da...