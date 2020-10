Calciomercato Palermo, pronto un triennale per Almici: ecco quando arriva in città (Di venerdì 9 ottobre 2020) In quel ruolo Roberto Boscaglia aveva richiesto un rinforzo ed è stato accontentato.Nonostante la sessione estiva di Calciomercato sia terminata nella serata di lunedì, il Palermo è pronto ad accogliere un nuovo terzino destro. Stiamo parlando di Alberto Almici. Nato a Lovere l'11 gennaio 1993, l'esterno basso cresciuto nel vivaio dell'Atalanta ha di recente rescisso il contratto che lo legava all'Hellas Verona, in scadenza nel 2021. D'altra parte, il giocatore non rientrata più nei piani tecnici del club orobico che, nel corso della scorsa stagione, lo aveva ceduto in prestito al Pordenone.Boscaglia, dunque, potrebbe presto avvalersi di un terzino di grande personalità ed esperienza, in grado di fornire un significativo contributo alla causa. Almici vanta più ... Leggi su mediagol (Di venerdì 9 ottobre 2020) In quel ruolo Roberto Boscaglia aveva richiesto un rinforzo ed è stato accontentato.Nonostante la sessione estiva disia terminata nella serata di lunedì, ilad accogliere un nuovo terzino destro. Stiamo parlando di Alberto. Nato a Lovere l'11 gennaio 1993, l'esterno basso cresciuto nel vivaio dell'Atalanta ha di recente rescisso il contratto che lo legava all'Hellas Verona, in scadenza nel 2021. D'altra parte, il giocatore non rientrata più nei piani tecnici del club orobico che, nel corso della scorsa stagione, lo aveva ceduto in prestito al Pordenone.Boscaglia, dunque, potrebbe presto avvalersi di un terzino di grande personalità ed esperienza, in grado di fornire un significativo contributo alla causa.vanta più ...

