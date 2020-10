Gregoretti | Gregorio De Falco | vi spiego io perché Salvini va condannato

Leggi su leggilo

(Di sabato 3 ottobre 2020) Il senatoreDenon usa mezzi termini per condannare l’ex Ministro dell’Interno Matteosul caso. Questa mattina a al Tribunale di Catania si sarebbe dovuta tenere l’udienza preliminare sul casoche vede come imputato l’ex Ministro dell’Interno Matteo. Il giudice per l’udienza preliminare ha però – in accoglimento … L'articoloDe: viio perchévaproviene da leggilo.org.