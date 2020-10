Elisa Isoardi e Raimondo Todaro – Il Valzer – VIDEO – Ballando 2020 (Di sabato 3 ottobre 2020) Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono la settima coppia ad affrontare la giuria nella terza puntata di Ballando con le Stelle 2020. La concorrente ha ballato da sola la scorsa settimana e ora può riunirsi con il maestro, ritornato dopo diverse settimane di ospedale. Finalmente la coppia più popolare di quest’edizione può ritornare ad affrontare le prove insieme. La clip settimanale ci mostra il percorso di Raimondo con la malattia. Poi l’incontro emozionato con Elisa Isoardi, che può finalmente abbracciarlo e baciarlo. “Sono momenti in cui pensi a tante cose, mi è mancato tutto”, dice il maestro, “vedere la puntata dalla camera d’ospedale è tanto brutto ... Leggi su giornal (Di sabato 3 ottobre 2020)sono la settima coppia ad affrontare la giuria nella terza puntata dicon le Stelle. La concorrente ha ballato da sola la scorsa settimana e ora può riunirsi con il maestro, ritornato dopo diverse settimane di ospedale. Finalmente la coppia più popolare di quest’edizione può ritornare ad affrontare le prove insieme. La clip settimanale ci mostra il percorso dicon la malattia. Poi l’incontro emozionato con, che può finalmente abbracciarlo e baciarlo. “Sono momenti in cui pensi a tante cose, mi è mancato tutto”, dice il maestro, “vedere la puntata dalla camera d’ospedale è tanto brutto ...

