Su Google puoi visitare una mostra virtuale dedicata ad Artemisia Gentileschi

(Di mercoledì 30 settembre 2020) La volta affrescata di Marlborough House, “Un’allegoria della Pace e delle Arti” Royal Collections Trust (immagine:art & culture)Arts & Culture allestisce un’altraonline e, grazie alla collaborazione con la National Gallery di Londra, crea un’antologia parallela alla retrospettiva che l’istituzione inglese dedica alla grande artista. Figlia del pittore Orazio, nata a Roma nel 1593,è un esponente di spicco della scuola caravaggesca. Rimasta presto orfana di madre, si avvicina fin da piccola alla pittura, collaborando con il padre e producendo opere autonome. Per via del suo innato talento, il padre la affida alla scuola ...

in grado di determinare i loro destini”, scrive il Luisella Mazza capo delle operazioni globali di Google Arts & Culture sul blog della società. Nella mostra online gli utenti potranno ammirare anche ...Unicredit e Google Italia insieme per rafforzare lo sviluppo dell'E-Commerce B2C per le Pmi e le micro imprese italiane che vogliono entrare rapidamente nei mercati digitali. (ANSA) ...