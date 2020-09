Nonostante il coronavirus, le aste di Buchbinder sulla strada del successo (Di mercoledì 30 settembre 2020) - Auto usate e veicoli commerciali - Oltre 650 nuovi clienti nella prima metà del 2020 e oltre un quarto di partecipanti per giorno d'asta REGENSBURG, Germania, 30 settembre 2020 /PRNewswire/



Nonostante il coronavirus, Buchbinder Auktion è stata in grado di acquisire oltre 650 nuovi clienti nei primi sei mesi dell'anno. Tra i nuovi ingressi da gennaio, i rivenditori di auto (513 società) rappresentano la quota maggiore (79%), mentre un altro 19% dei nuovi partecipanti è costituito da garage (124 società). Il restante 2% degli offerenti (13 società) proviene da altri settori, come l'idraulica e riscaldamento o i trasporti. Grazie soprattutto ai nuovi clienti, Buchbinder ha registrato una media di oltre un quarto di partecipanti in più per giorno d'asta rispetto allo

REGENSBURG, Germania, 30 settembre 2020 /PRNewswire/ -- Nonostante il coronavirus, Buchbinder Auktion è stata in grado di acquisire oltre 650 nuovi clienti nei primi sei mesi dell'anno. Tra i nuovi ...

Francia, ipotesi lockdown: un terzo dei focolai è nelle scuole

Dichiarazioni che arrivano nonostante gli ultimi dati pubblicati da Santé Publique France: un terzo dei nuovi focolai di contaminazione da coronavirus riguarderebbe l’ambiente scolastico e ...

