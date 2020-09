Roma, l’assemblea dei soci conferma Dan Friedkin nuovo presidente (Di martedì 29 settembre 2020) Si è riunita oggi l’assemblea dei soci di AS Roma S.p.A. per deliberare la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. In conformità all’art. 106, comma 4, secondo periodo, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020) nonché dell’art. 71 del Decreto Legge n. 104 del … L'articolo Roma, l’assemblea dei soci conferma Dan Friedkin nuovo presidente è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 29 settembre 2020) Si è riunita oggi l’assemblea deidi ASS.p.A. per deliberare la nomina delConsiglio di Amministrazione. In conformità all’art. 106, comma 4, secondo periodo, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020) nonché dell’art. 71 del Decreto Legge n. 104 del … L'articolo, l’assemblea deiDanè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

