Napoli, camorra e politica: nuova assoluzione in appello per l’ex-sottosegretario Cosentino (Di martedì 29 settembre 2020) Un centro commerciale mai realizzato e una fugace visita al capo area di un’importante istituto bancario, per altro insistentemente sollecitato da un aspirante candidato alle elezioni regionali del 2005 in Campania. Sembra poco, eppure gli erano costati la seconda richiesta d’arresto, rigettata dalla Camera, e una condanna a cinque anni e mezzo di carcere. Oggi, invece, a distanza di tempo, Nicola Cosentino, già sottosegretario all’Economia del governo Berlusconi, si gode l’assoluzione da parte della Corte d’appello di Napoli. Con lui un’altra ventina di imputati condannati in primo grado. Per Cosentino, a lungo coordinatore regionale in Campania prima di Forza Italia e poi del Pdl, si tratta della seconda assoluzione ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 29 settembre 2020) Un centro commerciale mai realizzato e una fugace visita al capo area di un’importante istituto bancario, per altro insistentemente sollecitato da un aspirante candidato alle elezioni regionali del 2005 in Campania. Sembra poco, eppure gli erano costati la seconda richiesta d’arresto, rigettata dalla Camera, e una condanna a cinque anni e mezzo di carcere. Oggi, invece, a distanza di tempo, Nicola, giàall’Economia del governo Berlusconi, si gode l’da parte della Corte d’di. Con lui un’altra ventina di imputati condannati in primo grado. Per, a lungo coordinatore regionale in Campania prima di Forza Italia e poi del Pdl, si tratta della seconda...

Raiofficialnews : “Se sei realmente libero nei pensieri potrai cadere anche infinite volte nel percorso della tua vita, ma non lo far… - GDF : #GDF #Napoli e #GDF #Bologna: #confiscati beni a un #imprenditore al servizio della camorra per oltre 36 milioni di… - Roberto_Fico : Oggi a Napoli per ricordare Giancarlo #Siani, e la sua straordinaria passione civile, il suo lavoro, il suo impegno… - SecolodItalia1 : Napoli, camorra e politica: nuova assoluzione in appello per l’ex-sottosegretario Cosentino - raspa90 : RT @repubblica: Camorra, Cosentino assolto in appello. L'ex sottosegretario: 'Nove anni di inferno' -