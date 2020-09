Spid | sarà “passaggio epocale” per accelerare digitalizzazione e semplificare PA

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) – L’identità unica digitale conè un “passaggio epocale”. Lo ha affermato il Presidente dell’INPS Raffaele Tridico al convegno “Il Welfare con una nuova identità unica e digitale”, commentando la prossima adozione delloanziché del PIN da parte dell’Istituto di previdenza a partire dal 1° ottobre. “Consentiremo alla PA di avere 27 milioni di utenti che passano ad un’identità digitale unica”, ha sottolineato. Anche la Ministra Nunzia Catalfo parla di un “traguardo fondamentale” e ricorda che anche il Ministero del Lavoro passerà allodal 15 novembre prossimo. “Credo fortemente in questo progetto, la PA deve pensare in digitale”, ha aggiunto. La Ministra per ...