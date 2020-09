Nuovo focolaio covid a San Giacomo: 19 i contagiati nel reparto di Medicina (Di venerdì 25 settembre 2020) Sei pazienti dei 74 ricoverati nel reparto di Medicina dell’ospedale San Giacomo sono risultati positivi al Coronavirus. Quattro risultano asintomatici e sono stati trasferiti nel’ospedale di Vittorio Veneto. Due pazienti con sintomi sono stati invece trasferiti nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Treviso. Risultano contagiati anche diversi operatori sanitari venuti a contatto con i pazienti. Sono attualmente positivi 1 medico, 2 infermieri e 10 operatori socio sanitari. I soggetti positivi sono dunque attualmente in isolamento, mentre sono già stati dimessi i pazienti risultati negativi ai successivi tamponi. È stato deciso lo stop all’ingresso di nuovi ricoverati all’interno del reparto per almeno i prossimi 10 ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 25 settembre 2020) Sei pazienti dei 74 ricoverati neldidell’ospedale Sansono risultati positivi al Coronavirus. Quattro risultano asintomatici e sono stati trasferiti nel’ospedale di Vittorio Veneto. Due pazienti con sintomi sono stati invece trasferiti neldi Malattie Infettive dell’ospedale di Treviso. Risultanoanche diversi operatori sanitari venuti a contatto con i pazienti. Sono attualmente positivi 1 medico, 2 infermieri e 10 operatori socio sanitari. I soggetti positivi sono dunque attualmente in isolamento, mentre sono già stati dimessi i pazienti risultati negativi ai successivi tamponi. È stato deciso lo stop all’ingresso di nuovi ricoverati all’interno delper almeno i prossimi 10 ...

