Verona-Roma | quando uscirà il giudice sportivo? C’è attesa per la decisione

(Di lunedì 21 settembre 2020) C’è fibrillazione in casa. Il centrocampista Amadou Diawara, sceso in campo contro il, è inserito negli Under 22 all’interno della lista ufficiale dei 25 giocatori consegnata dai giallorossi, e non tra gli “over”. Tra la consegna e il match del Bentegodi, nel frattempo, il giocatore ha compiuto 23 anni. Non potendo essere spostato nella lista degli “over”, ora i capitolini potrebbero rischiare da regolamento uno 0-3 a tavolino. Mauscirà il? Questa sera si gioca Milan-Bologna, ragion per cui ilemetterà i suoi provvedimenti nella giornata di domani, martedì 22 settembre. Ilpuò decidere se ...

Sport_Mediaset : +++ #Roma, rischio 0-3 a tavolino per errore nella lista dei giocatori contro il #Verona +++ #SportMediaset #VeronaRoma - FabrizioRomano : Marash Kumbulla vicino alla Roma! Colpo a sorpresa di queste ore: accordo pronto col Verona per il difensore classe… - Gazzetta_it : #Roma, che pasticcio con #Diawara: rischia lo 0-3 a tavolino col Verona - ASRomaIE : Inevitabile o evitabile....errore gravissimo..al 99% sarà Verona 3 Roma 0 a tavolino. Incredibile! - ArturoDb72 : RT @BombeDiVlad: ?? La #Roma rischia di perdere a tavolino contro l'#HellasVerona ?? il motivo è la convocazione di #AmadouDiawara I fatti… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Roma

Oltre ai problemi in chiave calciomercato, con l’affare Milik in primo piano, sembra che la Roma dovrà affrontare anche una grana che proviene direttaente dal campo. Il pareggio per 0-0 di sabato sera ...Per la Roma a Verona è arrivato il primo punto stagionale, frutto dello 0-0 finale dopo un match nel quale comunque le emozioni non sono mancate. Paulo Fonseca, in attesa che il calciomercato porti in ...Dopo dieci anni dall’inizio dell’avventura nel podismo, più precisamente nel “mondo delle lunghe” di Carolina Agabiti con i colori dell’Amatori Podistica Terni, il traguardo delle 300 maratone e ultra ...