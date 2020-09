Marca: Cavani è stato proposto al Real Madrid, è il miglior attaccante svincolato (Di lunedì 21 settembre 2020) Edinson Cavani è stato proposto ieri al Real Madrid, prima della partita con la Real Sociedad. A riportare l’indiscrezione è Marca, che lo riterrebbe nel complesso un ottimo affare. Costerebbe zero euro. Certo, ha un ingaggio alto da almeno 7 milioni a stagione ed è la spesa che il club dovrebbe affrontare se vuole il miglior attaccante svincolato a libro paga. Sarebbe un sogno per gran parte del Real Madrid, che dovrebbe accogliere l’ingaggio di un attaccante esperto, un Realizzatore collaudato, che non ha bisogno di adattamenti. Chiederebbe due anni di contratto, o uno più opzione. Juventus, Roma, Gremio, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 settembre 2020) Edinsonieri al, prima della partita con laSociedad. A riportare l’indiscrezione è, che lo riterrebbe nel complesso un ottimo affare. Costerebbe zero euro. Certo, ha un ingaggio alto da almeno 7 milioni a stagione ed è la spesa che il club dovrebbe affrontare se vuole ila libro paga. Sarebbe un sogno per gran parte del, che dovrebbe accogliere l’ingaggio di unesperto, unizzatore collaudato, che non ha bisogno di adattamenti. Chiederebbe due anni di contratto, o uno più opzione. Juventus, Roma, Gremio, ...

Edinson Cavani ha voglia di tornare in campo e questi potrebbero essere giorni decisivi per il suo futuro: si è offerto al Real Madrid

Il nome caldo è Luis Suarez.

«Non smetterò mai di godermi qualcosa che ho sempre desiderato. #siemprepositivo # Nadiemequitalailusión». Un normale post, con una foto in allenamento, pubblicato dall'attaccante del Barcellona Luis

