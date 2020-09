Atletico Madrid vicino a Suarez. Per la Juve si riaccende la pista Morata: gli spagnoli aprono al prestito (Di lunedì 21 settembre 2020) Colpo di scena nella girandola di attaccanti che coinvolge Spagna e Italia: Luis Suarez è molto vicino alla rescissione contrattuale con il Barcellona e si appresta a trasferirsi a parametro zero all’Atletico Madrid. L’operazione interessa da vicino la Juventus, infastidita dallo stallo relativo alla doppia operazione Milik-Dzeko e decisa a virare su piste alternative. I bianconeri nelle ultime ore hanno riallacciato … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Colpo di scena nella girandola di attaccanti che coinvolge Spagna e Italia: Luisè moltoalla rescissione contrattuale con il Barcellona e si appresta a trasferirsi a parametro zero all’. L’operazione interessa dalantus, infastidita dallo stallo relativo alla doppia operazione Milik-Dzeko e decisa a virare su piste alternative. I bianconeri nelle ultime ore hanno riallacciato … L'articolo

BARCELLONA (SPAGNA) - Luis Suarez e l'Atletico Madrid sono più vicini. Come riporta il "Mundo Deportivo", sarebbe stato raggiunto un accordo tra il centravanti uruguaiano e i "Colchoneros". L'Atletico ...

Alvaro Morata lascerà l'Atletico Madrid: risolto il problema centravanti per il calciomercato bianconero. Alvaro Morata non continuerà a giocare nell'Atletico Madrid. L'attaccante ha voglia ...

Il protrarsi della “telenovela” Milik-Dzeko ha evidentemente infastidito la Juventus che, alla ricerca di un attaccante da mettere il prima possibile a disposizione del tecnico Pirlo, rompe gli indugi ...

