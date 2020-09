Gran Premio Toscana:Hamilton fa 90 (Di domenica 13 settembre 2020) Emozionante,imprevedibile. Due aggettivi che descrivono alla perfezione il Gran Premio della Toscana andato in scena nella giornata oggi. Due safety car e due bandiere rosse hanno rimescolato le carte in tavola. La gara e le previsioni iniziali, sono state parzialmente stravolte dal circuito toscano alla sua prima apparizione nel calendario della Formula Uno. A trionfare è stato Hamilton dopo una gara faticosa e interminabile. Nulli i tentativi di Bottas, il pilota inglese è di un’altra categoria. Gran Premio Toscana:cronaca La gara inizia con un ottimo spunto da parte di Charles Leclerc che dalla quinta posizione riesce a beffare Verstappen e Albon ottenendo la terza posizione. Ottimo lo spunto del monegasco che vede interrompere il suo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 13 settembre 2020) Emozionante,imprevedibile. Due aggettivi che descrivono alla perfezione ildellaandato in scena nella giornata oggi. Due safety car e due bandiere rosse hanno rimescolato le carte in tavola. La gara e le previsioni iniziali, sono state parzialmente stravolte dal circuito toscano alla sua prima apparizione nel calendario della Formula Uno. A trionfare è statodopo una gara faticosa e interminabile. Nulli i tentativi di Bottas, il pilota inglese è di un’altra categoria.:cronaca La gara inizia con un ottimo spunto da parte di Charles Leclerc che dalla quinta posizione riesce a beffare Verstappen e Albon ottenendo la terza posizione. Ottimo lo spunto del monegasco che vede interrompere il suo ...

la_Biennale : #BiennaleCinema2020 #Venezia77 Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria / Silver Lion – Grand Jury Prize: NUEVO O… - emergenzavvf : Due rosse in pista, un’altra fuori a controllare. Vigilanza dei #vigilidelfuoco #oggi al Mugello per il Gran Premio… - Agenzia_Ansa : #SanMarinoGp, doppietta italiana nel Gran Premio di Misano classe #MotpGp. #Morbidelli vince la gara precedendo… - Andrea83791902 : RT @GGiglio99: Ecco a voi le immagini dell'incidente nel gran premio di Toscana #TuscanGP - MICHELESIMONEit : RT @MICHELESIMONEit: Meraviglia! ??? Mick #Schumacher in pista al Mugello sulla super vincente Ferrari F2004 del padre (in onore del 1000°… -