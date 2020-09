Caduta libera, attimi di panico in studio. Gerry Scotti urla: “Allarme, regia!” (Di giovedì 10 settembre 2020) attimi di panico negli studi di “Caduta libera!”, il game show di Gerry Scotti giunto alla nona edizione. Durante la puntata è stato fatto notare al conduttore una strana presenza. Una cavalletta è entrata ed è arrivata fino al palco principale, il conduttore ha subito urlato ironicamente: “Allarme, regia! C’è una cavalletta. Non toccatela, porta benissimo!”. L’ospite inatteso poi è uscito da solo dallo studio e la trasmissione è andata avanti. Il programma della rete ammiraglia Mediaset, in onda dal lunedì al venerdì alle 18.45, a novembre ha festeggiato le 800 puntate ed è tornato con una scenografia rinnovata, più colorata, luminosa e ... Leggi su ilfattoquotidiano

FidanzaCarlo : Per la serie 'Non succede ma se succede' i sondaggi nelle #Marche e in #Toscana danno il #PD in caduta libera, l'es… - 0x800a : RT @Soppressatira: In piena campagna elettorale, mentre i sondaggi ti dànno in caduta libera, malgrado la scorta di numerosi agenti vieni a… - tanzmax : RT @Soppressatira: In piena campagna elettorale, mentre i sondaggi ti dànno in caduta libera, malgrado la scorta di numerosi agenti vieni a… - Soppressatira : In piena campagna elettorale, mentre i sondaggi ti dànno in caduta libera, malgrado la scorta di numerosi agenti vi… - Alex21312003 : RT @francienz146: Gli italiani non si fidano di Conte: gradimento in caduta libera -