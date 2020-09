Clamoroso: allo US Open Djokovic tira una pallata ad un giudice e viene squalificato ! (Di lunedì 7 settembre 2020) Uno degli Slam sulla carta tra i più scontati della storia recente del tennis ci regala un epilogo pazzesco. Novak Djokovic è stato squalificato dallo US Open a causa di una pallata inferta ad una giudice di linea. Il fattaccio è avvenuto sul finire di primo set, quando il serbo in preda alla rabbia per aver subito un break ha scaraventato la pallina verso l’inerme giudice di linea, colpendola all’altezza della trachea. Ecco il video del gesto incriminato (Credit on Twitter @Sachk0) Wow. Novak Djokovic has been defaulted from the #USOpen after striking a lineswoman with a ball.pic.twitter.com/t1zX6lEFxK— Sacha Pisani (@Sachk0) September 6, 2020Il n.1 al mondo era sotto 6-5 contro lo ... Leggi su sport.periodicodaily

Samantha Bourgoin rassicura sulla sedicesima edizione della pista in Piazza Grande. 'Allo studio diverse varianti. In base alle indicazioni decideremo quale attuare' Al netto di una clamorosa seconda ...

Djokovic squalificato allo Us Open, Pescosolido: "Decisione esagerata". VIDEO

"Trovo la decisione esagerata, non c'era alcuna cattiveria nel gesto di Djokovic". Stefano Pescosolido, ex tennista oggi commentatore Sky, ha detto la sua sulla clamorosa squalifica del numero uno del ...

