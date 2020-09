Studente ferito nell'attentato talebano che ha provocato 150 morti ottiene una borsa di studio all'Università di Oxford (Di sabato 5 settembre 2020) Un adolescente che era stato ferito gravemente da un attentatore talebano durante un attacco terroristico che ha causato la morte di 150 bambini e insegnanti nella sua scuola in Pakistan ha vinto una ... Leggi su leggo

DonaDove : RT @leggoit: Studente ferito nell'attentato talebano che ha provocato 150 morti vince il posto all'Università di Oxford - leggoit : Studente ferito nell'attentato talebano che ha provocato 150 morti vince il posto all'Università di Oxford -

Ultime Notizie dalla rete : Studente ferito

Leggo.it

In Italia ci sono troppi dipendenti pubblici, in larga parte concentrati al Sud? È un vecchio adagio che può suonare bene alle orecchie di qualcuno, ma che i numeri - soprattutto per quel che riguarda ...Dalla città di Tongliao, 3 milioni di abitanti nella parte orientale della regione, arrivano immagini di un'ambulanza in una scuole che fanno temere per qualche studente ferito. Siamo nel nord della C ...