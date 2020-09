Auto finisce fuori strada, morto un 23enne (Di sabato 5 settembre 2020) Doppio schianto in A4, una vittima e sei feriti. Autostrada chiusa 23 luglio 2020 Smart contro un camion: muore 32enne 7 agosto 2020 Ha perso il controllo dell'Auto, che è finita in un piccolo canale ... Leggi su veneziatoday

Un gravissimo incidente stradale, purtroppo con esito mortale, si è verificato nella notte appena passata, quella fra venerdì 4 e sabato 5 settembre, in quel di Mirano, in provincia di Venezia. A perd ...Incidente nella notte a Mirano, in provincia di Venezia, dove un ragazzo di 23 anni è morto dopo essere rimasto intrappolato nell’auto che stava guidando. Per cause in via di accertamento, è finito co ...