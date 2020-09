Udinese, Gotti: “Non mi dispiacerebbe iniziare il campionato una settimana dopo” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, ha parlato del sorteggio dei calendari che dovrebbero far incontrare ai bianconeri lo Spezia, ultimo arrivato in Serie A."RIMANDARE LA PRIMA GARA? NON MI dispiacerebbe"caption id="attachment 1003517" align="alignnone" width="1024" Gotti, Getty Images/captionIl mister dell'Udinese ha parlato a UdineseTV: "Sinceramente avere una settimana di preparazione in più è una cosa che non mi dispiace per nulla. Per quanto riguarda noi, non so la situazione del nostro avversario. Probabilmente per loro è una data storica, simbolica quella della prima gara in A anche se, da quanto sembra, non sarà contro di noi. Avere una settimana in più di lavoro e, contestualmente, una ... Leggi su itasportpress

