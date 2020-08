Covid-19, mascherina obbligatoria in Molise: ritorna l’allerta (Di sabato 15 agosto 2020) Covid-19, mascherina obbligatoria nel territorio del Molise. Dopo un po’ di settimane in cui non c’era l’obbligo, ora si ritorna a prepararsi per il peggio. Il Covid-19 non ha ancora trovato la sua sconfitta in seguito alla sintetizzazione di un vaccino che possa abbatterlo. Pertanto, con i casi in Italia che continuano ad aumentare … L'articolo Covid-19, mascherina obbligatoria in Molise: ritorna l’allerta proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Covid mascherina Coronavirus nel mondo, Russia inizia produzione del vaccino. A Parigi mascherine anche all'aperto la Repubblica Coronavirus: 2 contagi a Castellammare di Stabia. Sono legati al focolaio di Sant’Antonio Abate

CASTELLAMMARE DI STABIA – L’Asl ha comunicato che oggi altri due cittadini sono risultati positivi al Covid-19. Si tratta di due donne, rispettivamente di 66 e 74 anni, entrambe collegate al focolaio ...

Covid-19, Amato: “Tornati a livello di maggio, a rischio apertura scuole”

“Oggi registriamo 58 casi e zero decessi. Di questi oltre la metà dei casi sono di importazione o di riguardano giovani di rientro dalle vacanze: sette i casi di rientro da Malta, sette da Romania, qu ...

