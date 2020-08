"Rischia di affogare". Quattro baby eroi salvano un altro bambino di 8 anni (Di giovedì 13 agosto 2020) Piccoli eroi crescono. Quattro bambini tra i sei e i 12 anni si sono tuffati in piscina per salvare un coetaneo di 8 anni che stava affogando. E' una storia, una bella storia, quella che arriva da un campeggio di Bivigliano, comune di Vaglia in provincia di Firenze, e a “QN Quotidiano Nazionale” le dà lustro. Domenica sera intorno alle 19, Sara, sei anni, ha notato un bimbo immobile sul fondo della piscina dei grandi, poteva essere il gioco dell'apnea, ma la strana posizione l'ha insospettita e ha chiamato gli amichetti Giulio e Debora, 10 anni, e Martina, 12. Senza perdere tempo si sono tuffati per recuperare Gabriele: lo hanno spinto, lo hanno tirato per le braccia e infine sono riusciti a issarlo sul bordo piscina. Il piccolo, che poco prima aveva battuto la testa ... Leggi su iltempo

