Il Napoli pronto a offrire circa 20 milioni per Vlasic, ma prima si deve vendere Allan (Di mercoledì 12 agosto 2020) Uno degli obiettivi di Giuntoli sul mercato è Nikola Vlasic. La Gazzetta dello Sport scrive che c’è già stata una prima chiacchierata con il manager del calciatore ma che il dialogo si è fermato perché il Napoli ha prima la necessità di vendere. “C’è già stata una prima chiacchierata col suo manager per sondare la disponibilità del ragazzo a lasciare il Cska Mosca, il club che ne detiene la proprietà del cartellino da un anno. Vlasic, 22 anni, è uno dei giovani più seguiti in Europa, è un nazionale croato e tatticamente è anche duttile. Giuntoli lo ha fatto seguire dai suoi emissari e continua a tenere rapporti con il suo entourage, ma la necessità ... Leggi su ilnapolista

napolista : Il Napoli pronto a offrire circa 20 milioni per Vlasic, ma prima si deve vendere Allan Sulla Gazzetta. Giuntoli ha… - Fantacalcio : Calciomercato Napoli, pronto un doppio affare con la Roma: i dettagli - Gaspo87 : RT @ndl00: “ Ho un triennale pronto con la #Lazio, chiuderò la mia carriera qui. Il #Napoli lo seguo, ma la #Lazio mi ha dato qualcosa di u… - infoitsport : Osimhen è già pronto per il Napoli! L'attaccante nigeriano posta uno scatto con la maglia azzurra - sscalcionapoli1 : Pellegatti: “Gattuso è più pronto di Pirlo, ha già vinto un trofeo, dal Napoli prenderei Mertens” -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli pronto Boga, il Napoli pronto a offrire trenta milioni il Resto del Carlino LOTTO E SUPERENALOTTO, NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi 11 agosto: la Smorfia

Martedì 11 agosto che non fa eccezione: Lotto e Superenalotto non vanno in vacanza neanche d’estate. Neanche noi de ilsussidiario.net possiamo dunque esimerci dall’aggiornarvi sulle statistiche ineren ...

Coronavirus e campani in vacanza all'estero: al ritorno c'è il tampone per tutti

Troppi contagi in Campania - sintomatici e non che siano - dopo il rientro dalle zone di vacanze all'estero: era nell'aria e ora è nero su bianco l'ordinanza n. 67 firmata ieri sera dal presidente del ...

Martedì 11 agosto che non fa eccezione: Lotto e Superenalotto non vanno in vacanza neanche d’estate. Neanche noi de ilsussidiario.net possiamo dunque esimerci dall’aggiornarvi sulle statistiche ineren ...Troppi contagi in Campania - sintomatici e non che siano - dopo il rientro dalle zone di vacanze all'estero: era nell'aria e ora è nero su bianco l'ordinanza n. 67 firmata ieri sera dal presidente del ...