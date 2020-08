Atalanta-Psg 1-2, i parigini rimontano nel finale (Di mercoledì 12 agosto 2020) Atalanta-Psg 1-2, i parigini ribaltano la partita nei minuti finali: Choupo Moting al 93′ sigla il match point che spezza il sogno orobico Atalanta-Psg termina con la vittoria nel finale dei parigini che si qualificano alla semifinale di Champions League. Le due squadre hanno una propensione molto offensiva e creano differenti occasioni da rete. La prima palla gol capita sui piedi di Gomez, che al termine di una bella azione calcia debolmente con un sinistro in diagonale facile per Navas. Sul ribaltamento di fronte è Neymar che spreca una grandissima chance: il brasiliano a tu per tu con Sportiello apre troppo il piatto e calcia fuori. La Dea sfiora nuovamente il vantaggio con Hateboer, che imbeccato da Gomez chiama l’estremo difensore al miracolo (tutto inutile per ... Leggi su zon

Atalanta_BC : La nostra formazione! ?? Here's your #StartingXI to face PSG! ?? ? #AtalantaPSG #UCL #GoAtalantaGo ???? - DiMarzio : #UCL | #Atalanta, #Gasperini: 'Come la Nazionale, bello che tutta Italia tifi per noi' - Atalanta_BC : L'attesa è quasi finita! ?? The wait is almost over! ???? #UCL | QF ?? @PSG_inside ??? Estadio do Sport Lisboa e Benfic… - Lorenz75 : RT @Eurosport_IT: L'ATALANTA SFIORA L'IMPRESA! Solo nei minuti di recupero il PSG riesce a ribaltare il punteggio: un applauso enorme all… - GIUSPEDU : RT @DiMarzio: #Atalanta, il sogno #UCL si interrompe ai quarti. Rimonta #PSG e squadra di Tuchel in semifinale -