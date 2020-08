Pirlo alla Juventus, Paratici spiega: “Perché abbiamo esonerato Sarri” (Di sabato 8 agosto 2020) Esonero Sarri, la Juventus sceglie Pirlo – Ai microfoni di Sky Sport, nemmeno un’ora dopo l’ufficialità dell’ex numero 21 come allenatore, Fabio Paratici spiega i perché della scelta. Tutto in meno di 24 ore. Dalle 23 di ieri alle 20:00 di stasera, ecco quanto ci ha messo la Juventus per ribaltare la panchina. Non è stata decisiva l’eliminazione dalla Champions ma è stata una valutazione su tutta la stagione a portare i bianconeri a optare per il ribaltone della guida tecnica. 419 giorni: tanto è durata l’avventura di Sarri a Torino: in bilancio due finali perse, il nono scudetto consecutivo ma una rivoluzione decisamente mancata. La vera sorpresa di oggi, semmai, non è tanto l’esonero dell’ex ... Leggi su bloglive

