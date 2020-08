MotoGP, GP Repubblica Ceca Brno 2020: risultati e classifica tempi prove libere 3, Morbidelli vola (Di sabato 8 agosto 2020) Franco Morbidelli fa registrare il giro più veloce nel corso della terza sessione di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca. Il pilota italiano della Yamaha Petronas ferma il cronometro in 1’56″037 e si mette alle spalle Johann Zarco su Ducati Avintia e il compagno di team Fabio Quartararo. Valentino Rossi, dopo alcune difficoltà incontrate nelle sessioni di ieri sul circuito di Brno, reagisce e trova il quinto tempo nelle terze libere. tempi più bassi nella mattinata di oggi rispetto al venerdì, dunque la classifica combinata coincide con quella delle FP3: per questo motivo, troviamo in top-10 anche i fratelli Espargaro, Joan Mir, Cal Crutchlow, Maverick Vinales, e Danilo Petrucci, ... Leggi su sportface

