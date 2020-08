Usa, il virologo Fauci costretto a viaggiare con la scorta: “Minacce di morte a me e alla mia famiglia” (Di venerdì 7 agosto 2020) costretto a viaggiare con la scorta a causa del suo impegno nella lotta al coronavirus negli Stati Uniti. Il virologo in chief, Anthony Fauci, membro della task force della Casa Bianca sul Covid, è stato costretto ad assumere delle guardie del corpo per proteggere se stesso e la propria famiglia dopo aver ricevuto diverse minacce di morte per il suo lavoro svolto nel contrasto alla pandemia. Fauci, che più volte si è scontrato attraverso dichiarazioni pubbliche con il presidente americano, Donald Trump, si è da subito schierato dalla parte di chi chiedeva maggior prudenza nell’affrontare la pandemia, di chi auspicava un lockdown più rigido, prendendo ad esempio quello italiano, e ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Usa, il virologo Fauci costretto a viaggiare con la scorta: “Minacce di morte a me e alla mia famiglia” - clikservernet : Usa, il virologo Fauci costretto a viaggiare con la scorta: “Minacce di morte a me e alla mia famiglia” - Noovyis : (Usa, il virologo Fauci costretto a viaggiare con la scorta: “Minacce di morte a me e alla mia famiglia”) Playhitm… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Usa, minacce di morte al virologo Anthony Fauci: ora ha la scorta #coronavirus - editta_fazzi : RT @MediasetTgcom24: Usa, minacce di morte al virologo Anthony Fauci: ora ha la scorta #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Usa virologo Usa, il virologo Fauci costretto a viaggiare con la scorta: “Minacce di morte a me e alla mia… Il Fatto Quotidiano Usa, il virologo Fauci costretto a viaggiare con la scorta: “Minacce di morte a me e alla mia famiglia”

Costretto a viaggiare con la scorta a causa del suo impegno nella lotta al coronavirus negli Stati Uniti. Il virologo in chief, Anthony Fauci, membro della task force della Casa Bianca sul Covid, è st ...

Usa, minacce di morte al virologo Anthony Fauci: ora ha la scorta

Il virologo Anthony Fauci, membro della task force della Casa Bianca sul coronavirus e considerato il massimo esperto di malattie infettive negli Stati Uniti, ha dovuto assumere delle guardie del corp ...

Costretto a viaggiare con la scorta a causa del suo impegno nella lotta al coronavirus negli Stati Uniti. Il virologo in chief, Anthony Fauci, membro della task force della Casa Bianca sul Covid, è st ...Il virologo Anthony Fauci, membro della task force della Casa Bianca sul coronavirus e considerato il massimo esperto di malattie infettive negli Stati Uniti, ha dovuto assumere delle guardie del corp ...