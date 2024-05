Serie A - cambia il calciomercato | la novità!

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 14 maggio 2024) C’è una novità per tutti i club diA che partirà dalla stagione 2024/25. Questa impatterà anche sul, la notizia. LaA a partire dalla stagione 2024/25 cambierà una regola. Si tratta di una regola che limitava i club della massima categoria italiana ma ora questomento impatterà anche sul. Stiamo parlando di ciò che riguardano le regole sui giocatori extracomunitari. Difatti i club italiani possono avere solamente due giocatori extracomunitari in rosa ma fino ad ora era presente il vincolo di sostituirne uno, se necessario, con un altro già presente in rosa. Dunque la LegaA e la FIGC hanno deciso di andare a limare questa regola e renderla più flessibile per i club diA. Le parole di Lorenzo Casini, presidente ...