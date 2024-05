Robert De Niro contro Trump | Come Mussolini e Hitler

(Di martedì 14 maggio 2024) La star di Hollywood: "Se viene eletto, cambierà gli Stati Uniti" Donald, Benito, AdolfDesi scaglial'ex presidente degli Stati Uniti, che a novembre nelle elezioni 2024 sfiderà Joe Biden per tornare alla Casa Bianca. Se verrà eletto, dice Deospite del programma The View, "cambierà questo

Ha portato la cucina di Langa a Hollywood, o meglio, ha portato Hollywood in Langa . Cesare Giaccone è stato e rimarrà sempre un simbolo della ristorazione piemontese, amato trasversalmente da clienti diventati amici nel corso della sua attività ...

Il 4 maggio 2024 è stato pubblicato su Facebook un video che mostra Robert De Niro , in strada e circondato da diverse persone, rivolgersi in maniera animata contro un gruppo di persone fuori dall’inquadratura. Nel filmato si sente l’attore ...

(Adnkronos) – Donald Trump , Benito Mussolini , Adolf Hitler. Robert De Niro si scaglia contro l'ex presidente degli Stati Uniti, che a novembre nelle elezioni 2024 sfiderà Joe Biden per tornare alla Casa Bianca. Se verrà eletto, dice De Niro ospite ...

Addio a Roger Corman, regista e produttore di B-movie - Addio a Roger Corman, regista e produttore di B-movie - Furono suoi allievi, tra i tanti, James Cameron, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese e Ron Howard; ha realizzato più di duecento film e c'è stata una vera e propria scuola cormaniana hollywoodiana.

Morto Roger Corman, il re dei «B-movie» americani - Morto Roger Corman, il re dei «B-movie» americani - A 98 anni se ne va il regista e produttore della «Piccola bottega degli orrori», famoso per i successi low budget. Soprì Coppola, Scorsese e Nicholson, ispirò Tarantino ...