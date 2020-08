Le previsioni meteo del weekend dall'8 al 9 agosto (Di venerdì 7 agosto 2020) Nel weekend la stabilità portata dal ritorno dell’anticiclone dopo la fase di maltempo verrà confermata, ma in alcune zone del Paese, soprattutto al Sud potranno ripresentarsi rovesci e temporali tra sabato e domenica. Al Nord l’alta pressione continuerà a farla da padrone con sole e temperature in aumento. Situazione analoga al Centro, con le massime che raggiungeranno anche i 35 gradi. Il bel tempo si estenderà anche al Sud nella giornata di domenica, salvo qualche residuo fenomeno sulla Calabria (LE previsioni). Leggi su tg24.sky

Sabato l'anticiclone tornato sull'Italia la farà da padrone al Nord e al Centro, con tanto sole, ma al Sud gli ultimi residui del vortice ciclonico porteranno acquazzoni specie in bassa Campania e Cal ...

Si rinnovano condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque, isolati addensamenti diurni sule Alpi ma senza fenomeni. Temperature in ulteriore rialzo, massime tra 31 e 35. Ancora una giornata di sol ...

