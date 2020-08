Coronavirus nel Lazio, i tamponi eseguiti al Cas di San Vito Romano sono negativi (Di giovedì 6 agosto 2020) Come si legge in una nota diffusa dall’ Unità di Crisi della Regione Lazio, l’Asl Roma 5 comunica che i 109 tamponi eseguiti al Cas di San Vito Romano sono tutti negativi. Leggi anche:Coronavirus nel Lazio, 983 casi attualmente positivi. Ecco la mappa aggiornata Comune per Comune su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

repubblica : Coronavirus nel mondo, Trump: 'Vaccino prima di fine 2020'. Ma Twitter gli blocca l'account per fake news sul covid… - LaStampa : C'è un focolaio con 97 persone positive in un'azienda agricola nel Mantovano. - SkyTG24 : Coronavirus Lombardia, focolaio in azienda agricola nel Mantovano: 97 positivi - matteomariott10 : RT @VittorioSgarbi: Hanno chiuso l’intero Paese (distruggendo l’economia e mandando sul lastrico migliaia di imprenditori) quando sarebbe b… - repubblica : Coronavirus nel mondo, record da maggio a Berlino. L'Africa si avvicina a un milione di casi [aggiornamento delle 1… -