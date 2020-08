Aguero-City, avanti ancora insieme: l'argentino ha deciso di restare in Premier (Di giovedì 6 agosto 2020) Niente addio per Sergio Aguero. L'attaccante argentino, che ha un altro anno di contratto, vuole restare al Manchester City e - scrive il tabloid 'Telegraph' - non si muoverà questa estate. Leggi su tuttonapoli

LucaParry85 : Aguero vuole stare un altro anno al city - fcin1908it : Lautaro, non solo Barça. Sky UK: 'E' la prima scelta del City per il dopo Aguero. E Guardiola...' -… - passionemaglie : ???? Kun Aguero ci presenta la maglia away del Manchester City, colori nero e oro con un suggestivo pattern ispirato… - mynameis_martu : @apollogiustizia La mia mente malata ha pensato al Kun Aguero del Manchester City...... - tutticonvocati : ???@stefanoche10: 'Il #City è una squadra che lo capisci subito quando è in giornata. Quando gli va tutto bene può v… -

Ultime Notizie dalla rete : Aguero City Niente addio per Sergio Aguero: resterà al Manchester City almeno un altro anno TUTTO mercato WEB Manchester City, il Kun Aguero resterà almeno per un altro anno

Da tempo circolano voci su un possibile addio tra Sergio Aguero e il Manchester City. L’attaccante argentino, che ha un altro anno di contratto, vuole restare alla corte di Guardiola e secondo quanto ...

Manchester City-Real Madrid dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Champions League riparte dalla sfida tra Real Madrid e Manchester City: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming. MANCHESTER CITY-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMI ...

Da tempo circolano voci su un possibile addio tra Sergio Aguero e il Manchester City. L’attaccante argentino, che ha un altro anno di contratto, vuole restare alla corte di Guardiola e secondo quanto ...La Champions League riparte dalla sfida tra Real Madrid e Manchester City: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming. MANCHESTER CITY-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMI ...