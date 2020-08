Romics: annullata l'edizione 2020 (Di martedì 4 agosto 2020) Romics annuncia l'annullamento dell'edizione 2020, inizialmente slittata a ottobre, e dà l'appuntamento al pubblico per il 2021. Sul sito ufficiale del Romics è apparso un comunicato stampa in cui si comunica l'annullamento dell'edizione 2020, inizialmente slittata da aprile a ottobre, e il nuovo appuntamento previsto per il 2021. Ecco cosa scrivono gli organizzatori: Romics, organizzato da FIERA ROMA e ISI.URB, è sinonimo di festa, aggregazione, partecipazione, abbracci, momenti attesi dal pubblico per ritrovarsi e festeggiare le passioni comuni. Romics è una miscela di emozioni che prende vita grazie alle migliaia di persone che nei quattro giorni animano il festival. In queste settimane abbiamo riflettuto a lungo e ... Leggi su movieplayer

IrmaVep666 : RT @fumettologica: L’edizione autunnale di Romics è stata annullata - comicus_it : Adesso è ufficiale: niente Romics per tutto il 2020: - OceanBlue2014_1 : RT @fumettologica: L’edizione autunnale di Romics è stata annullata - fumettologica : L’edizione autunnale di Romics è stata annullata - MangaForevernet : ? Romics 2020: annullata l'edizione autunnale, ci si rivede nel 2021 ? ? -