Allerta Meteo Estofex, il maltempo si estende al Centro-Sud: attenzione a grandine di grandi dimensioni, nubifragi e forte vento (Di martedì 4 agosto 2020) Allerta Meteo – Continua il maltempo sull’Italia in questi primi giorni di agosto. Dopo aver colpito pesantemente il Nord, oggi il maltempo si estenderà anche al Centro-Sud. Per questo motivo, Estofex ha emesso un’Allerta di livello 1 per Italia e Tunisia settentrionale principalmente per grandine di grandi dimensioni, nubifragi e in misura minore, forti raffiche di vento. Livello 2, invece, per l’Adriatico orientale e le aree adiacenti per nubifragi, grandine di dimensioni grandi o molto grandi, forti raffiche di ... Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ?? #allertaARANCIONE domani, #4agosto, in Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia ?? #allertaGIALLA in 11 r… - DPCgov : ??#allertaARANCIONE domani, #3agosto, in Lombardia ed Emilia-Romagna. ??#allertaGIALLA su 10 regioni. ? Ancora piogge… - LuceverdeRoma : #Lazio #ProtezioneCivile #maltempo ?? Allerta meteo dal trado pomeriggio di oggi 3 agosto e per le successive 18-2… - corrmezzogiorno : #Napoli Temporali, oggi allerta meteo gialla Parchi chiusi - mattinodipadova : Meteo, stato di allerta in Veneto per forti temporali -