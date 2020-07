Coronavirus, schizza il numero dei nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore: il bollettino aggiornato (Di venerdì 31 luglio 2020) Aumenta il numero dei nuovi casi di Coronavirus in Italia, secondo i dati forniti dal Ministero della Salute sono 379 le persone risultate positive su 68.444 tamponi, dunque lo 0,56% dei test processati. Si tratta di una delle percentuali più alte dell’ultimo mese, dovuta all’arrivo di immigrati nel nostro Paese. Nove invece i morti e 178 le persone guarite nelle ultime 24 ore. Le Regioni più colpite dal contagio sono nelle ultime 24 ore sono state Veneto (+117), Lombardia (+77), Emilia Romagna (+36), Piemonte (+21) e Marche (+21). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 247.537 casi ... Leggi su sportfair

Milano, 31 lug. (askanews) - La pandemia da Covid-19 ha reso urgente avere sempre disponibili respiratori negli ospedali e nelle strutture sanitarie. Proprio per rispondere a questa esigenza, Sodastre ...

Coronavirus: aumentano i nuovi casi, 386 in più da ieri. 765 le persone guarite, 3 i morti

Continua l'aumento dei contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono 386 in più (ieri erano stati 289 in più), secondo i dati del ministero della Salute. Da oltre un ...

