Rai, Chiamami col tuo nome per l’Autunno 2020 (Di venerdì 17 luglio 2020) Nella giornata di ieri sono stati annunciati i nuovi palinsesti Rai. Oltre i soliti programmi di intrattenimento e di informazione, la rete ammiraglia si è contraddistinta anche per un’ ampia offerta cinematografica. Tra i titoli annunciati che hanno destato più stupore nel pubblico c’è sicuramente Chiamami col tuo nome. Il film del 2017 diretto da Luca Guadagnino, nel corso degli anni ha acquistato sempre di più il favore della critica sia italiana che internazionale. Nonostante ciò, la pellicola ha raggiunto un alto incasso nelle sale soprattutto all’estero. Il tema trattato e il modo in cui è affrontato hanno sicuramente contribuito a diminuirne la diffusione in un mercato ristretto, e in alcuni casi bigotto, come quello italiano. Chiamami col tuo nome: ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

