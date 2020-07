Salvatore Ferragamo, un viaggio nella storia per costruire il futuro (Di giovedì 16 luglio 2020) Un nuovo capitolo per Salvatore Ferragamo che in occasione della Milano Digital Fashion Week presenta la collezione Pre-Spring 2021 Uomo e Donna con un video emozionale che attraversa la storia del marchio. Dal suo fondatore, la sua incredibile resilienza e la capacità di forgiare un sogno da indossare, fino al presente, alle generazioni di oggi e alle sfide future. Un arco narrativo che punta sulla qualità umana della creatività, senza limiti temporali, come senza limiti e sospeso è stato il tempo del lockdown che ha visto nascere la collezione per la prossima primavera-estate. Salvatore Ferragamo«Attraverso il video vogliamo dare vita a una rappresentazione corale dell’universo Salvatore Ferragamo; per affermare chi siamo, le nostre ... Leggi su gqitalia

