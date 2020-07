Coronavirus nel mondo, ultime notizie. Il secondo test conferma la positività di Bolsonaro (Di giovedì 16 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus ultime notizie – La pandemia di Covid 19 (Coronavirus), secondo gli ultimi dati forniti dalla Johns Hopkins University, finora ha contagiato più di 13 milioni di persone in tutto il mondo. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, giovedì 16 luglio 2020, aggiornate in tempo reale: Ore 07.00 – Il secondo test conferma la positività di Bolsonaro – Il ... Leggi su tpi

fanpage : 'Il coronavirus è potenzialmente devastante come la Spagnola nel 1918, 'la madre di tutte le pandemie' che ha uccis… - SkyTG24 : I contagi aumentano e nel mondo tornano le misure restrittive di fronte a una nuova impennata di casi di… - LaStampa : Il coronavirus non rallenta, ecco i focolai nel mondo - aciclista70 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, altri 3 positivi nel campo nomadi di #Scampia #ANSA - SemperAdamantes : RT @CaioGCM: Nel #Lazio tutti i nuovi casi di #Coronavirus sono stranieri. Rivogliono lo stato di emergenza? #14Luglio -