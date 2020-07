Non c’è contenzioso che tenga. Su Autostrade Conte ha ragione. Parla l’economista Galloni: “Servono contratti chiari. Il profitto non può mai prevalere su salute e sicurezza” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Dal pane alle Autostrade. Ci sono alcuni beni collettivi in cui non si possono fare sconti ai privati e in cui non si può prescindere dal controllo dello Stato”. Parola dell’economista Antonino Galloni, ex direttore generale del ministero del Lavoro e presidente del Centro studi monetari, con alle spalle una carriera accademica nelle principali università italiane. Revocare o no la concessione ai Benetton? “Se il ponte non fosse crollato e non ci fossero state vittime, oggi, il comportamento delle autorità sarebbe stato lo stesso? Un conto sono le considerazioni politiche condivisibilissime, un altro capire che a livello di sistema affidarsi a privati che hanno come unico obiettivo il lucro e, conseguentemente, si guardano bene dal mantenere alcuni impegni necessari in termini di manutenzione ordinaria e ... Leggi su lanotiziagiornale

