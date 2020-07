Incendio Boccea, alcune strade chiuse al traffico (Di martedì 14 luglio 2020) Roma – Data la presenza di fumo e per agevolare le operazioni di spegnimento ancora in atto, sono state chiuse via Boccea, da via Cornelia a via Nazareth. Sul posto i Carabinieri e la Polizia locale. Altre pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia di Roma Capitale sono intervenute nella parte piu’ a sud di Boccea, nella zona di via Mattia Battistini e via Pietro Bembo per la segnalazione di fumo che si e’ propagato nell’area, a causa del rogo nel territorio confinante. Su via Battistini gli agenti sono intervenuti per agevolare la viabilita’ per il tempo necessario al ripristino dei semafori che avevano subito un’interruzione nel funzionamento, da accertare se riconducibile all’Incendio. Al momento gli impianti sono stati ripristinati. Leggi su romadailynews

de_giovannna : RT @SkyTG24: Incendio a #Roma, rifiuti e sterpaglie in fiamme in zona Boccea - de_giovannna : RT @romamobilita: Incendio in via Boccea, chiusa tratta Torrevecchia-Battistini, deviate le linee 904-905-981: da via Torrevecchia proseguo… - de_giovannna : RT @cronacadiroma: #Roma - Maxi #incendio di sterpaglie. Chiudo tratto Via #Boccea #14luglio #vigilidelfuoco #cornelia - Rifugianima : RT @romamobilita: Incendio di sterpaglie su via Boccea, tra via Cornelia e via Nazareth. Segnalati fumo e incendio anche su via Bembo. La R… - cronacadiroma : #Roma - Maxi #incendio di sterpaglie. Chiudo tratto Via #Boccea #14luglio #vigilidelfuoco #cornelia -