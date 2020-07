Coronavirus a Roma, allo Spallanzani 69 ricoverati, 56 positivi: '4 pazienti in terapia intensiva' (Di martedì 14 luglio 2020) Coronavirus a Roma , il bollettino di oggi dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani vede un numero in calo dei pazienti ricoverati, che sono 69 di cui 56 positivi al ... Leggi su leggo

MediasetTgcom24 : Coronavirus, picco di migranti positivi in Calabria: ipotesi di ricovero a Roma o su navi quarantena… - fattoquotidiano : Coronavirus, il racconto di un commerciante positivo: “A Roma ho incontrato centinaia di persone per lavoro, sono p… - LaStampa : Coronavirus, non solo assembramenti di piazza: a Roma e dintorni esplode la voglia di feste 'selvagge' - Ilsognatore13 : RT @GiancarloDeRisi: #Roma. Le boutique d’alta moda #chiudono i battenti: non ci sono turisti bloccati dal #coronavirus. In compenso pulla… - roman72gfr : RT @GiancarloDeRisi: #Roma. Le boutique d’alta moda #chiudono i battenti: non ci sono turisti bloccati dal #coronavirus. In compenso pulla… -