Nuova pretendente per un pallino di Gattuso: Lipsia su Kessie (Di lunedì 13 luglio 2020) Franck Kessie è uno dei calciatori del Milan più in forma da quando è ripreso il campionato e le sue ottime prestazioni in mezzo al campo hanno attirato l'attenzione di diversi club. Leggi su tuttonapoli

SpazioInter : #Nainggolan, destino ancora incerto: spunta una nuova pretendente - - fabio_wt77 : @GGiglio99 Nuova pretendente dopo @fleurrdellys? - sportli26181512 : Arsenal, Bellerin in uscita: nuova pretendente, Inter e Juve osservano: Non solo Inter e Juve su Hector Bellerin: s… - FcInterNewsit : FcIN - Agoume e il futuro: spunta una nuova pretendente. Ecco chi è - news24_napoli : Fiorentina: nuova pretendente per Chiesa, ma non è in Italia #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova pretendente Fiorentina: nuova pretendente per Chiesa, ma non è in Italia Calciomercato.com Nuova pretendente per un pallino di Gattuso: Lipsia su Kessie

Franck Kessie è uno dei calciatori del Milan più in forma da quando è ripreso il campionato e le sue ottime prestazioni in mezzo al campo hanno attirato l'attenzione di diversi club. Anche il Napoli, ...

Marica Pellegrinelli: nuovo flirt con Marco Borriello?

Ai pretendenti della 32enne si è ora aggiunto Marco Borriello, fotografato in queste ore con la Pellegrinelli da Gente, mentre i due si aggirano abbracciati per Milano. Il calciatore e imprenditore, ...

Franck Kessie è uno dei calciatori del Milan più in forma da quando è ripreso il campionato e le sue ottime prestazioni in mezzo al campo hanno attirato l'attenzione di diversi club. Anche il Napoli, ...Ai pretendenti della 32enne si è ora aggiunto Marco Borriello, fotografato in queste ore con la Pellegrinelli da Gente, mentre i due si aggirano abbracciati per Milano. Il calciatore e imprenditore, ...