Naya Rivera, trovato nel lago Piru il corpo dell'attrice di 'Glee' (Di lunedì 13 luglio 2020) La polizia ha ritrovato il corpo di Naya Rivera , l'attrice di Glee scomparsa e annegata mercoled scorso durante una gita in barca sul lago Piru in California. Lo rende noto il sito Tmz. La sua ... Leggi su gazzettadelsud

