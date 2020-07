Il gatto arrostito a Livorno? Ecco perché non è una fake news (Di lunedì 13 luglio 2020) Altro che fake news, quello arrostito da un immigrato a Campiglia Marittima (Livorno) er aun gatto in carne e ossa. Ucciso, macellato e cucinato in strada dove una passante ha filmato tutto. A smentire le accuse che in queste ore circolano sul web, ovvero che la vicenda era tutta una "montatura leghista" e che l'immigrato era un attore al quale sono stati dati 50 euro, sono i carabinieri che hanno parlato a Le Iene. “Il gatto era vero, Eccome. Siamo intervenuti per spegnere la brace”, spiegano dal comando provinciale di Livorno ricostruendo il lavoro dei colleghi della stazione di Piombino. Negli ultimi giorni si sono chiusi gli accertamenti da cui è scattata una denuncia per maltrattamento e uccisione di ... Leggi su iltempo

Qualcuno dice che ho pagato un attore di colore 50 euro per arrostire un gatto di peluche a Campiglia Marittima

