È morto il nipote di Elvis Presley: Benjamin Keough aveva 27 anni (Di lunedì 13 luglio 2020) È morto ad appena 27 anni Benjamin Keough, il figlio di Lisa Marie Presley e nipote di Elvis Presley. Stando alle prime notizie il 27enne sarebbe morto suicida a Calabasas, nella contea di Los Angeles. È morto Benjamin Keough Stando a quanto riferisce Tmz, noto sito d’oltreoceano, Benjamin Keough si sarebbe sparato e la conferma arriverebbe direttamente dal manager della madre. Per ora non si hanno molte altre notizie in merito a quanto accaduto. Il manager della madre avrebbe dichiarato alla stampa che la donna “ha il cuore spezzato“, la madre è “inconsolabile e devastata, ma cerca di rimanere forte ... Leggi su thesocialpost

